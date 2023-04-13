Владелец сети «Вкусно — и точка» выкупил логистического партнера McDonald’s в Татарстане

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Немцы продали логистический бизнес в Татарстане

Кузбасский бизнесмен Александр Говор, выкупивший летом сеть заведений McDonald’s после ухода бренда из страны, стал владельцем российских активов еще одной иностранной компании. Ему теперь принадлежат немецкие логистические компании Havi Logistics и STI Freight, одна из которых была резидентом татарстанской ОЭЗ «Алабуга».

Группу Havi Logistics знали прежде всего как логистического партнера McDonald’s, впрочем, ее бизнес шире, чем просто снабжение популярной сети ресторанов быстрого питания. Она специализируется на полном спектре услуг по интеграции цепочки поставок, в том числе планированию спроса и предложения, услугам по маркетингу и бизнес-аналитике, а также услугам по упаковке.

Через свою компанию АО «Логистика и точка» (ЛИТ) Александр Говор приобрел по 100% в ООО «Хави Логистикс Елабуга» (Татарстан), ООО «Хави Узловая» (Тульская область) и ООО «СТИ» (Москва). Бенефициаром первых двух компаний ранее была Havi Global Logistics Gmbh, третьей — STI Freight Management Gmbh.

Предприниматель приобрел российскую сеть McDonald’s в июле 2022 года, ранее развивал несколько ресторанов сети в Сибири по франшизе.

Ему теперь принадлежат немецкие логистические компании Havi Logistics и STI Freight, одна из которых была резидентом татарстанской ОЭЗ «Алабуга». Фото: megaprint.ru

Руководство и команда останутся

По условиям сделки владельцу сети «Вкусно — и точка» отойдут 14 распределительных центров HAVI. Сделку согласовали в Федеральной антимонопольной службе. Российские активы немецкой группы теперь будут принадлежать компании Говора — АО «Логистика — и точка».

Покупка логистического партнера сети ресторанов позволит обеспечить бесперебойные поставки во все точки, объяснил бизнесмен. Он также пообещал, что более 1200 человек, занятых в компании, сохранят свои рабочие места, и руководящая команда останется неизменной. Сейчас логистические компании Havi Logistics по-прежнему возглавляет Кристиан Новак.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В России бизнес логистической компании представляло основанное в 2003 году ООО «Рулог», учредителем которого выступала зарегистрированная в Германии группа Havi Global Logistics GmbH. У компании «Рулог» более десятка распределительных центров, она обеспечивала закупку продовольствия для сети, отвечала за хранение, обработку и доставку продукции в рестораны McDonald’s.



Зарегистрированная 12 лет назад ООО «Хави Логистикс Елабуга» (Татарстан) в 2021 году показала чистую прибыль в 25,85 млн при выручке в 247,07 млн рублей. В ней числятся 44 работника.

Василя Ширшова