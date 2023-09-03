В Швеции призвали разместить в стране базы НАТО

Шведская либеральная партия выступила за постоянное размещение на территории страны баз НАТО после вступления королевства в альянс. Об этом заявил лидер партии Йохан Персон.



— Я думаю, должно быть ясно, что это способ укрепить безопасность шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять очень серьезную угрозу для Швеции, — сказал он в эфире Sveriges Radio.

Йохан Персон выступил за сохранение присутствия сил НАТО на территории страны и в мирное время, мотивировав свои слова тем, что «свободу нужно защищать», сообщает «РИА Новости».

10 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО. Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун объяснял поддержку географического расширения НАТО желанием обеспечить стабильность и безопасность в мире.



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Маргарита Головатенко