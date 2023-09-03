Луноход миссии «Чандраян-3» ушел в спящий режим до 22 сентября

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Habacama/YouTube.com

Луноход индийской космической миссии «Чандраян-3» выполнил свои задачи на поверхности Луны и переведен в спящий режим до 22 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований.

— Луноход выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведен в спящий режим, — рассказали в организации.

Уточняется, что приемник солнечной энергии останется во включенном состоянии и ориентирован на получение света при следующем восходе солнца, который ожидается 22 сентября 2023 года, когда луноход должен снова проснуться. Отмечается, что в случае успешного пробуждения аппарат будет выполнять новые задачи, в противном случае он навсегда останется на Луне в качестве «лунного посла Индии».

На прошлой неделе посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» осуществил мягкую посадку на поверхности Луны. Таким образом, Индия успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны и стала четвертой страной, осуществившей посадку аппарата на Луну (после СССР, США и КНР).

Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с успешной посадкой аппарата на Луну. Российский президент пожелал руководству Индии новых свершений.

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Максим Кокунин