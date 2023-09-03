Япония выделит рыбакам $137 млн после отказа Китая от импорта морепродуктов

Правительство Японии выделит еще 20 млрд иен ($137 млн) для оказания помощи рыбакам и рыболовецкому промыслу после запрета Китая на ввоз японских морепродуктов из-за начала сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, еще до начала сброса воды правительство объявило о мерах поддержки рыболовецкого промысла на сумму 80 млрд иен (около $552 млн).

Уточняется, что новый пакет помощи будет направлен на то, чтобы снизить ущерб от принятых Китаем мер. В частности, предусматривается закупка и хранение гребешка, промысел которого особенно сильно зависит от экспорта в Китай, а также планируется переоснащение новым оборудованием перерабатывающих заводов внутри страны.

24 августа Япония начала сбрасывать в океан первую партию очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через подводный туннель.

Компания ТЕРСО, оператор атомной электростанции, разбавляла очищенную от радионуклидов воду (за исключением трития) морской водой, чтобы снизить содержание трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм.

Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. Каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. На первом этапе планируется в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.



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Максим Кокунин