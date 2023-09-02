Эксперты сообщили о нехватке покупателей рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

На бирже не хватает покупателей рублей. Раньше ими были инвесторы и спекулянты, в том числе из-за границы, но с февраля 2022 года их стало гораздо меньше, сообщает «Газета.ru».

На данный момент рубль приобретается экспортерами, одной из целей которых является осуществление налоговых платежей, но за счет этого ослабление рубля лишь замедляется.

Эффект от подорожания нефти пока не замечен, хотя цены на нее поднялись в конце июня. Результат в виде увеличения экспортной выручки и притока инвалюты на внутренний рынок уже должен был проявиться.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

После стартовой просадки рубль быстро восстановился, но позже вновь стал падать.

Напомним, российские власти пока не будут устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала. Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий.

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Галия Гарифуллина