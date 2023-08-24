В Казани в два раза сократилось число пляжей с несоответствием воды гигиеническим требованиям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По состоянию на 23 августа вода не соответствует гигиеническим нормативам на двух муниципальных пляжах Казани. Их количество по сравнению с предыдущей неделей сократилось в два раза.

По последним данным, вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на казанских пляжах «озеро Большое Лебяжье» и озеро «Глубокое». Аналогичная ситуация на городских пляжах Набережных Челнов и Мензелинска.

Проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, на 23 августа в республике не выявлено, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по состоянию на 17 августа вода не соответствовала гигиеническим требованиям на четырех из пяти муниципальных пляжей Казани. На «озере Большое Лебяжье», «Локомотиве» и «Нижнем Заречье» выявили отклонение по санитарно-химическим показателям, а на «озере Глубокое» — по микробиологическим.

На 2 и 10 августа не соответствовала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям вода на казанских пляжах «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье». На «Комсомольском» и «озере Глубоком» отклонений от нормы не выявили.



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Татьяна Демина