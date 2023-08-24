В Казани в два раза сократилось число пляжей с несоответствием воды гигиеническим требованиям
По состоянию на 23 августа вода не соответствует гигиеническим нормативам на двух муниципальных пляжах Казани. Их количество по сравнению с предыдущей неделей сократилось в два раза.
По последним данным, вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям на казанских пляжах «озеро Большое Лебяжье» и озеро «Глубокое». Аналогичная ситуация на городских пляжах Набережных Челнов и Мензелинска.
Проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям, на 23 августа в республике не выявлено, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
Напомним, по состоянию на 17 августа вода не соответствовала гигиеническим требованиям на четырех из пяти муниципальных пляжей Казани. На «озере Большое Лебяжье», «Локомотиве» и «Нижнем Заречье» выявили отклонение по санитарно-химическим показателям, а на «озере Глубокое» — по микробиологическим.
На 2 и 10 августа не соответствовала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям вода на казанских пляжах «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье». На «Комсомольском» и «озере Глубоком» отклонений от нормы не выявили.
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