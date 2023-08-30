Татарстанцев предупредили о сильном ветре ночью и днем 31 августа
Татарстанцев снова предупредили о сильном ветре на территории республики. Об ухудшении погоды сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
Так, вечером 30 августа, ночью и днем 31 августа на территории республики местами ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с.
О сильном ветре на День республики жителей Татарстана предупреждали накануне. Так, порывы северного, северо-западного ветра в среду могли достигать 6—11 м/с, а местами усиливаться до 15—20 м/с.
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