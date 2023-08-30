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Татарстанцев предупредили о сильном ветре ночью и днем 31 августа

22:27, 30.08.2023
Татарстанцев предупредили о сильном ветре ночью и днем 31 августа
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанцев снова предупредили о сильном ветре на территории республики. Об ухудшении погоды сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Так, вечером 30 августа, ночью и днем 31 августа на территории республики местами ожидается сильный ветер порывами 15—17 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О сильном ветре на День республики жителей Татарстана предупреждали накануне. Так, порывы северного, северо-западного ветра в среду могли достигать 6—11 м/с, а местами усиливаться до 15—20 м/с.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан

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