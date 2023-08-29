Криптобиржа Binance рассматривает полный уход из России

Криптобиржа Binance пересматривает свою работу в России и не исключает полного ухода. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.



— Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход, — заявил представитель компании.

В марте 2022 года криптобиржа запретила проводить транзакции для прямой покупки и продажи криптовалют и ограничила использование на платформе способов оплаты подпавших под санкции банков России.

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Елизавета Пуншева