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Криптобиржа Binance рассматривает полный уход из России

08:47, 29.08.2023

Криптобиржа Binance пересматривает свою работу в России и не исключает полного ухода. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

— Рассматриваются все варианты, в том числе полный уход, — заявил представитель компании.

В марте 2022 года криптобиржа запретила проводить транзакции для прямой покупки и продажи криптовалют и ограничила использование на платформе способов оплаты подпавших под санкции банков России.

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Елизавета Пуншева
БизнесОбществоВласть

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