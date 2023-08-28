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Татарстанским покупателям вагонов-хопперов дадут субсидии на возмещение части их затрат

13:06, 28.08.2023
Татарстанским покупателям вагонов-хопперов дадут субсидии на возмещение части их затрат
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане утвердили порядок предоставления в 2023 году субсидий юридический лицам на возмещение части затрат, связанных с покупкой вагонов-хопперов для перевозки зерна. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Субсидии предоставляются с учетом следующих условий:

  • вагоны произведены на единой таможенной территории Евразийского экономического союза;
  • вагоны куплены участником отбора в 2023 году;
  • осуществление перевозок вагонами зерна, произведенного в Татарстане, в течение 10 лет начиная с года, следующим за годом предоставления субсидии;
  • неотчуждение вагонов, непередача их в аренду в течение 10 лет начиная с года предоставления субсидии.
realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Контроль за исполнением постановления возложили на Минсельхоз Татарстана.

Вагон-хоппер — саморазгружающийся бункерный грузовой вагон для перевозки массовых сыпучих грузов: угля, руды, цемента, песка, зерна, торфа, балласта. Кузов имеет форму воронки, в нижней части которой расположены люки.

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Айрат Назипов
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