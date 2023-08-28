«Склонен к побегу и суициду»: в суде Татарстана огласили характеристику на «поволжского душителя»

Сегодня в Верховном суде Татарстана был намечен старт прений по делу обвиняемого в серии разбойных нападений с 30 убийствами и тремя покушениями. Однако по ходатайству подсудимого Радика Тагирова прения отложили на неделю, передает с заседания журналист «Реального времени».



Перед окончанием судебного следствия гособвинитель Линара Чуркина озвучила представленную характеристику на обвиняемого от руководства СИЗО: «состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к побегу, суициду и членовредительству». При этом сотрудники УФСИН по РТ отмечают, что идеи преступной среды Тагиров не поддерживает и жаргонную лексику не употребляет, к дисциплинарной ответственности он не привлекался, конфликтных ситуаций в СИЗО не создавал.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

После оглашения обвиняемый просил суд дождаться ответа от Нижегородской прокуратуры на адвокатский запрос о проведении проверки обстоятельств одной конфликтной ситуации в СИЗО Нижнего Новгорода. Адвокат по назначению Марат Аширов ходатайство поддержал, указывая на то, что с момента отправки документа прошло уже более месяца.

Гособвинитель возражала против отложения дела, она указывала, что к материалам дела уже приобщен ответ на прокурорский запрос в Нижегородскую область относительно данных о помещении Тагирова в местном СИЗО.

Суд посчитал нужным удовлетворить ходатайство обвиняемого и объявить в деле перерыв до 4 сентября.

По версии СК и Генпрокуратуры, началась кровавая серия в Кировском районе Казани на улице Батыршина. 4 марта 2011 года Тагиров встретил на улице 81-летнюю Насиму Ишмуратову и помог ей донести домой тяжелую сумку с продуктами. А на следующий день в состоянии наркотического опьянения пришел к ней и стал просить денег в долг — следствие считает, что это был лишь предлог, чтобы попасть в квартиру. Женщина пустила его и получила такой удар в подбородок, что потеряла сознание. Позже на ее голове и теле эксперты насчитали еще пять ударов твердым тупым предметом, однако причиной смерти стала петля из косынки и скрученного фартука, которую преступник затянул на шее жертвы. Из этого дома он унес продукты и 1 тысячу рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Силовики считают, на счету Тагирова — 6 убитых пожилых женщин в Казани, по три жертвы в Ижевске и Уфе, по две — в Чебоксарах, Челябинске, Перми и Самаре. Почти у всех кроме следов удушения эксперты обнаружили прижизненные удары по голове и телу, а еще — множественные переломы ребер. Трижды после нападения и убийства «поволжский душитель» устраивал поджоги в квартирах жертв.



После задержания в декабре 2020 года в Казани Радик Тагиров полностью признал вину и поделился со следователями деталями тяжких преступлений 2011 годов на территории Татарстана и других регионов Поволжья, а также на Урале и в центре России. В суде обвиняемый заявил о самооговоре.

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Ирина Плотникова