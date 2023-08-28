Депутаты предложили поднять размер маткапитала до миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением увеличить размер материнского капитала в России до одного миллиона рублей. Об этом пишет RT.

— Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому размер МСК с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и 1 млн рублей — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло, — говорится в пояснительной записке.

Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит оказать реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей и окажет положительное влияние на демографическое развитие в стране.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— С учетом того что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции, тем самым поддержать семьи с детьми и простимулировать семьи рожать детей, — выразил мнение замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В 2023 году размер маткапитала зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился или был усыновлен. Если первый ребенок родился с 1 января 2020 года, то его размер составляет 586,9 тысячи, если появился второй — еще 188,6 тысячи.

Татарстан стал регионом-лидером по числу заявлений и по объему перечисленных выплат на маткапитал по итогам первого полугодия этого года. Кроме республики, лидерами в округе по объему заявок на использование маткапитала для покупки жилья стали Оренбургская область и Самарская области, а также Башкортостан и Чувашия.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов