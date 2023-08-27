Губернатор Орловской области рассказал об упавшем в регионе беспилотнике

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В поле в Сосковском районе Орловской области нашли упавший беспилотник. Его обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы, рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

— Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем, — проинформировал он читателей в своих соцсетях.

Глава региона пообещал продолжать информировать о ситуации.

В ночные и утренние часы в воскресенье, 27 августа, киевский режим попытался атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа. Как сообщили в Минобороны страны, их засекли и уничтожили над территорией Брянской и Курской областей.

Губернатор последней заявил о беспилотнике, который врезался в многоквартирный дом в Курске. Роман Старовойт уточнил, что возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Причиненный материальный ущерб подсчитывается.

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Айрат Назипов