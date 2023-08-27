Губернатор Курской области: «Беспилотник врезался в многоквартирный дом»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.

— По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадало несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса, — написал Старовойт.

Он уточнил, что возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Причиненный материальный ущерб подсчитывается.

В ночные и утренние часы в воскресенье, 27 августа, киевский режим попытался атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа. Их засекли и уничтожили над территорией Брянской и Курской областей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов