При обстреле ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, 49 домов получили повреждения
В результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще семеро пострадали. Информацию опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.
— В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО «Град». В результате обстрела различные повреждения выявлены в 49 частных домовладениях, двух социальных объектах, трех предприятиях. Повреждены 39 хозпостроек, семь легковых и один грузовой автомобиль, а также линия электропередачи, — написал он.
Над Белгородской областью регулярно сбивают украинские беспилотники. Очередную террористическую атаку ВСУ российские воины пресекли накануне в 14:15.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым