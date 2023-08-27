В программы некоторых российских вузов могут включить китайский язык

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Китайский будет постепенно включаться в программы российских вузов, готовящих исследователей. Как подчеркнул помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко, в мире уже 30% научной литературы издается на китайском языке.

— Мы хотим оставаться в [научном] тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными, — передает его слова «РИА Новости».

В то же время собеседник считает важным сохранить русский язык как один из главных языков общения между учеными.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Проблема в том, что, конечно, надо добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки, — резюмировал Фурсенко.

В Казани активно растет интерес к услугам репетиторов по азиатским языкам: спрос на китайский язык за год вырос на 42%. В России спрос на изучение корейского языка вырос на 113% к году, китайского — на 83%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов