В Казани спрос на репетиторов по китайскому языку за год вырос на 42%

В Казани, как и по всей России, активно растет интерес к услугам репетиторов по азиатским языкам: за последний год спрос на их изучение превысил интерес к европейским языкам в два раза.

В целом к августу 2023 в столице Татарстана спрос на услуги по изучению зарубежных языков вырос на 51% по сравнению с прошлым годом.

Растет и предложение — число объявлений от репетиторов на «Авито» выросло на 34% за тот же период, сообщили в пресс-службе платформы.

Спрос на услуги обучения английскому языку в Казани остается таким же высоким (+53%), однако в последнее время его активно «догоняют» корейский язык (спрос за год вырос почти в 3 раза) и китайский язык (+42%).



Говоря о России в целом, спрос на изучение корейского языка вырос на 113% к году, китайского — на 83%. Увеличился интерес и к испанскому языку (+69%), арабскому (+42%), немецкому (+27%) и французскому (+26%).

Средняя же стоимость занятия с репетитором начинается от 600 рублей за часовой индивидуальный урок.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Однако стоит понимать, что конечная стоимость индивидуальных занятий зависит от самого языка, а также компетенции и уровня репетитора.



В Казани перед началом учебного года также повысился спрос на услуги репетиторов по нескольким предметам: на специалистов по информатике он увеличился на 78%, по литературе — на 13%, по русскому языку — на 32%. Спрос на преподавателей математики вырос на 93%.

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Илина Хакимова