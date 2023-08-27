Казань потратит 2,9 млн рублей на проект капремонта коллектора ливневой канализации на ул. Павлюхина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту коллектора ливневой канализации на ул.Павлюхина готовы направить 2,9 млн рублей. Финансирование обеспечат из городского бюджета.

От подрядчика потребуется подготовить документацию, предусматривающую проведение таких мероприятий, как замена сетей ливневой канализации диаметром, размер которого уточнят в проекте, переустройство асфальто-бетонного покрытия на участке от дома №108 на ул. Павлюхина до территории ГСК «Салют», обеспечение водоотведения на период ремонта и так далее. Предусмотреть необходимо оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные инженерно-технические решения.

При проектировании подрядчику рекомендуется выполнять требования по обеспечению надежности, долговечности и бесперебойности эксплуатации инженерных сетей и асфальтобетонных покрытий.

Заказчик работа — Комитет внешнего благоустройства Казани. Выполнить инженерные изыскания и разработать документацию требуется до 31 октября. До конца 2023 года документы должны пройти экспертизу и быть согласованы.

Напомним, в феврале в Казани восстановили сети ливневой канализации на улице Яшляр. Отрезок протяженностью 192,5 метра отремонтировали методом микротоннелирования.



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Татьяна Демина