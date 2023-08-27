Следующая неделя в Татарстане начнется с дождей и потепления

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале следующей недели ожидаются дожди и небольшое потепление. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

В понедельник, 28 августа, в Татарстане небольшой и умеренный дождь возможен ночью и утром, а температуры составят от +4 до +9 градусов. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +14..+19 °С. Прогнозируется также северо-западный ветер порывами до 9—14 м/с, которые могут усиливаться до 15—20 м/с.

Ночью во вторник, 29 августа, в республике прогнозируется от +5 до 10 градусов, днем — от +15 до +20 °С. Существенных осадков не ожидается, порывы северо-западного ветра могут достигать 6—11 м/с, местами — 14 м/с.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в начале третьей декады августа в Татарстане началось похолодание. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов



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Татьяна Демина