ЦИК России планирует закупить отечественные смартфоны для служебных целей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центральная избирательная комиссия России планирует переход на отечественные мобильные устройства для использования в служебных целях. Как заявляет ТАСС, ЦИК уже ведет переговоры с российскими разработчиками о поставке техники членам и сотрудникам аппарата комиссии.

По данным издания, в мае 2023 года глава Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала всем сотрудникам аппарата прекратить использование IPhone и IPad в служебных целях. На сегодняшний день распоряжение о запрете применять технику Apple по рабочим вопросам до сих пор находится в процессе обсуждения.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уточняется, что владельцы устройств Apple при этом смогут участвовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), «никаких ограничений законодательством и принятыми в соответствии с ним актами ЦИК РФ на участие в ДЭГ с использованием мобильных устройств компании Аррle не установлено», указали в пресс-службе аппарата ЦИК России.

В начала августа сообщалось, что Минцифры России запретило своим сотрудникам использовать мобильные гаджеты Apple для рабочих целей. Это касается в том числе доступа к рабочим приложениям и переписке.

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Илина Хакимова