Заморозки и температуры ниже нормы ожидаются в ПФО и на Урале до конца августа

В Приволжском федеральном округе и на Урале до конца августа ожидается существенное похолодание, а также заморозки ночью. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



— Температура будет ниже многолетних значений до конца августа на 4—5 градусов, — уточнил он.

По его словам, в ПФО и на Урале «воздушные массы сформированы в полярных регионах, это обуславливает понижение температуры по отношению к норме». Заморозки будут в Нижегородской области, Башкортостане, Челябинской и Курганской областях.

Как уточняет Вильфанд, температуры там будут в диапазоне от 14 до 17 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Такая холодная погода сохранится в Приволжском федеральном округе и на Урале также в первой половине следующей недели. На юге Курганской области прогнозируются заморозки до минус 3 градусов, в Забайкалье, особенно в горных районах, заморозки до минус 2 градусов, передает слова Вильфанда ТАСС.



В Татарстане пасмурная и холодная погода сохранится в конце этой и в начале следующей недели. В воскресенье в республике ожидаются дожди и порывистый ветер, ночью прогнозируется от +3 до +8 градусов, на западе — до +11°С. Днем температуры воздуха не превысят +12... +17°С.

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Илина Хакимова