Декорации казанского дома «Миру — мир» планируют сохранить

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мэрии Казани прокомментировали демонтаж кронштейнов на доме «Миру — мир» на улице Большой Красной. Соответствующий вопрос задали местные жители сотрудникам исполкома в соцсетях.

— Как сообщает комитет ЖКХ, архитектурные элементы фасада дома демонтировали в связи с неудовлетворительным состоянием. При реставрации декоративные элементы под балконами предусмотрены. По проекту все детали должны быть отреставрированы и сохранены, — сообщили в мэрии.

Дом «Миру — мир» был построен в 1952 году и расположен на площади Свободы в Казани. Проект разработал заслуженный архитектор РСФСР Ахмед Бикчентаев. Он предназначался для сотрудников завода «Радиоприбор». Сейчас в здании проходит капитальный ремонт.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце июля сообщалось, что лепнину на фасаде дома сняли — ее заменят на аналог из более легкого материала. Принятое решение должно обезопасить жителей, утверждали власти.

Как рассказывала неделю назад помощник раиса Татарстана по вопросам сохранения исторического и культурного наследия Олея Балтусова, ремонт в доме завершается. Она уточнила, что стропила сохранились в хорошем состоянии, из-за чего было принято решения их не менять.



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Айрат Назипов