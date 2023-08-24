Авиакомпания Emirates планирует продолжить работу в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Авиакомпания Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

— Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме, — сообщили ее представители.

Ранее в интернете появилась информация о том, что перевозчик якобы хочет приостановить полеты в Россию.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Emirates — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, которая базируется в Дубае. Была создана в 1985 году для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов. Является дочерней структурой The Emirates Group.

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Айрат Назипов