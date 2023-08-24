Центровой сборной Бельгии перешел в казанский УНИКС

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Центровой сборной Бельгии Исмаэль Бако стал игроком казанского УНИКСа. Он успешно прошел медосмотр и подписал контракт с клубом по схеме «1+1», сообщает пресс-служба команды.

За плечами 27-летнего бельгийского бигмена 85 матчей в Евролиге — предыдущий сезон с «Виртусом» и сезоны-2019/20 и 2020/21 с французским АСВЕЛом. В минувшем розыгрыше Евролиги он провел 34 игры со средними показателями 6,1 очка и 2,7 подбора при 67% попаданий с игры. В 23 встречах чемпионата Италии-2022/23 центровой в среднем набирал 4,6 очка и делал 4,1 подбора.

В этом году Бако в составе клуба из Болоньи завоевал Суперкубок Италии, а также стал финалистом национального Кубка и вице-чемпионом страны. В «золотой» серии плей-офф итальянской Серии А команда Серджио Скариоло в упорной семиматчевой серии уступила миланской «Олимпии» (3-4).

— Очень рад подписать контракт с УНИКСом. С нетерпением жду начала новой главы своей жизни в Казани. Я приложу все усилия, чтобы продолжать прогрессировать в профессиональном плане. Знаю, что УНИКС — тот клуб, который предоставит мне такую возможность, — поделился эмоциями новичок команды.

В своей карьере легионер выступал за испанскую «Манресу», а также бельгийские «Антверп Джайнтс» и «Левен Беарз». Бако — чемпион Франции (2021), обладатель Суперкубка Италии (2022), победитель Кубков Франции (2021) и Бельгии (2019), MVP Кубка Бельгии (2019), участник символической пятерки Лиги чемпионов (2019) и награда лучшему молодому игроку чемпионата Бельгии (2017).

— Исмаэль Бако — молодой, атлетичный баскетболист, который имеет огромный потенциал дальнейшего роста. Я очень рад, что он будет выступать за нашу команду в предстоящем сезоне, — оценил переход тренер команды Велимир Перасович.

Напомним, УНИКС завершил процесс формирования тренерского штаба команды. Помогать главному тренеру будут девять человек: Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу, Артур Бигеев, Душко Маркович, Харилаос Гларос, Костас Самарас, Владимир Луканов и Искандар Багданов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов