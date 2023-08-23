Казанский УНИКС сформировал тренерский штаб
Казанский УНИКС завершил процесс формирования тренерского штаба команды. Помогать главному тренеру будут девять человек, сообщает клубная пресс-служба.
Под руководством Велимира Перасовича в новом сезоне продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу и Артур Бигеев.
Этим летом штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Душко Маркович и физиотерапевт Харилаос Гларос. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов.
Первый матч казанские баскетболисты сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ 22 сентября. УНИКС встретится в четвертьфинале с «Пари НН».
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