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Казанский УНИКС сформировал тренерский штаб

18:10, 23.08.2023
Казанский УНИКС сформировал тренерский штаб
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский УНИКС завершил процесс формирования тренерского штаба команды. Помогать главному тренеру будут девять человек, сообщает клубная пресс-служба.

Под руководством Велимира Перасовича в новом сезоне продолжат работу его ассистенты Милан Каракаш, Джордже Варагич, Костас Каймакоглу и Артур Бигеев.

Этим летом штаб команды пополнили тренер по физической подготовке Душко Маркович и физиотерапевт Харилаос Гларос. Вместе с ними продолжат работу физиотерапевты Костас Самарас, Владимир Луканов и врач команды Искандар Багданов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый матч казанские баскетболисты сыграют в Суперкубке Единой лиги ВТБ 22 сентября. УНИКС встретится в четвертьфинале с «Пари НН».

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Айрат Назипов
СпортБаскетбол Татарстан

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