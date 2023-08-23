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В список лучших школ России вошли 12 татарстанских учебных заведений

23:20, 23.08.2023
В список лучших школ России вошли 12 татарстанских учебных заведений
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В рейтинг 200 лучших школ России агентства RAEX вошли 12 образовательных учреждений Татарстана. Большинство из них из Казани.

В список попали: лицей №131 (Казань, 37-е место), лицей-интернет №2 (Казань, 38-е место), СУНЦ IT-лицей КФУ (Казань, 41-е место), лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ (Казань, 72-е место), лицей Иннополис (75-е место), лицей-интернат №7 (Казань, 141-е место), гимназия №7 имени Героя России А.В. Козина (Казань, 152-е место), лицей — инженерный центр (Казань, 153-е место), гимназия №19 (Казань, 154-е место), гимназия №26 (Набережные Челны, 167-е место), гимназия №3 (Зеленодольск, 182-е место), лицей №2 (Альметьевск, 197-е место),

На первом месте расположился МГУ. Также в тройку лидеров вошли Физтех-лицей им. П.Л. Капицы из Московской области и московский лицей «Вторая школа».

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Айрат Назипов
ОбществоОбразование Татарстан

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