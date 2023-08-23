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НЕФАЗ после ухода гендиректора на КАМАЗ возглавил его заместитель Евгений Корепанов

16:12, 23.08.2023
НЕФАЗ после ухода гендиректора на КАМАЗ возглавил его заместитель Евгений Корепанов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дочернее предприятие КАМАЗа в Башкирии — НЕФАЗ — возглавил Евгений Корепанов. На должность генерального директора его назначил совет директоров, сообщает пресс-служба предприятия.

До этого Евгений Корепанов занимал должность заместителя генерального директора — директора по развитию НЕФАЗа.

Евгений Корепанов сменил Владимира Курганова. 21 августа по решению главы КАМАЗа Сергея Когогина его назначили на должность первого заместителя генерального директора — исполнительного директора КАМАЗа.

Занимавший до этого должность исполнительного директора челнинского предприятия Юрий Герасимов назначен заместителем генерального директора ПАО «КАМАЗ» по автокомпонентам.

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Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспорт БашкортостанТатарстан КАМАЗ

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