КНИТУ потратит более миллиона рублей на конкурс красоты для студенток

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский национальный исследовательский технологический университет выделит более миллиона рублей на организацию и проведение конкурса «Мисс КНИТУ 2023», выяснило «Реальное время».

В эту сумму входит оплата звукового, светового, фото- и видеообеспечения, декора, полиграфической продукции, а также административно-технической группы и ведущих мероприятия.

Конкурс состоится в культурном центре «Сайдаш» 17 октября с 18.00 до 20.00. Поучаствовать в нем смогут студентки КНИТУ очной формы обучения. На мероприятии будут присутствовать не менее 500 человек, включая зрителей.

Участницы заранее снимут приглашение, знакомство и творческие номера. На конкурсе их ждет дефиле. Также во время мероприятия приглашенные артисты исполнят вокальный и танцевальный номера.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для мероприятия была выбрана экотематика, в прологе участницы выступят в этнонарядах. Кроме того, их наряд на дефиле будет содержать элемент из полиэтилена, например, дождевик. Для декора помещения используют искусственные цветы и лианы, а танцевальный коллектив выступит в респираторах.

Недавно в Казани прошел финал IV Республиканского конкурса красоты и успешности «Миссис Татарстан-2023» для семейных женщин. Финалистки соревновались в четырех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Конкурс талантов», «Спортивный» и «Блиц-интервью». Победительницы получают возможность участия в российских и международных конкурсах красоты, представляя Республику Татарстан и Россию.

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Галия Гарифуллина