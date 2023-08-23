Россияне в июле потратили на новые автомобили рекордные за два года 273 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле 2023 года россияне потратили на новые автомобили рекордные за последние два года 272,6 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании «Открытия Авто» и аналитического агентства «Автостат», сообщает ТАСС.



Июльский результат превышает июньский (233,6 млрд рублей) на 16,7%. Он в 3,1 раза больше уровня июля 2022 года (87,1 млрд).

В июле продали 95,7 тысячи новых легковых авто — на 16,1% больше июньского результата (82,4 тысячи) и в 2,7 раза больше, чем в аналогичном месяце 2022 года (35,6 тысячи). На долю китайских машин пришлось 55,1% — это рекордный показатель. Всего реализовано 49,5 тысячи новых авто из Китая на сумму 150,1 млрд рублей.

На покупку европейских марок в России потрачено 36,5 млрд рублей, отечественных — 32,8 млрд. Еще 24,1 млрд рублей россияне вложили в покупку «японцев», 22,1 млрд рублей — «корейцев», 7 млрд рублей — «американцев».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средний чек на новые автомобили в России в первом полугодии 2023 года вырос на 12%. Средняя стоимость нового автомобиля в январе — июне 2023 года выросла до 1,9 млн рублей с 1,7 млн в аналогичном периоде 2022 года, автомобиля с пробегом — до 1,3 млн рублей с 1,1 млн.



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Маргарита Головатенко