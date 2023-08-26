За год поездка из Казани в Турцию подорожала на 15,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Путешествие из Казани в Турцию в июле 2023 года обходилось в среднем в 67 048 рублей. Это на 15,8% дороже, чем в аналогичном месяце прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По сравнению с январем 2023 года средняя стоимость поездки из столицы Татарстана в Турцию выросла на 78%. В начале года путешествие из Казани обходилось в 37 671 рубль.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле 2023 года услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в Татарстане на 61,23% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. В апреле годовая инфляция составляла 50,86%, в мае — 51,22%, в июне — 55,5%.

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Татьяна Демина