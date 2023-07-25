Эксперт назвал способы защитить устройство при использовании VPN

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поскольку VPN представляет собой туннель через интернет, провайдер не знает содержания запроса. Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказал «Газете.Ru», как защитить свое устройство при использовании VPN.

— Принцип работы VPN следующий: пользователь подключается к серверу не напрямую, а через посредников. Скорость соединения уменьшается, но зато сохраняется возможность безопасного подключения к удаленному рабочему месту и обхода блокировок интернет-ресурсов, — пояснил эксперт.

По его словам, скорость VPN зависит от пропускной способности сервера и используемых протоколов, которые регулярно совершенствуются. При подключении к VPN не происходит повышения уровня конфиденциальности и анонимности. Данные передаются от обычного провайдера к владельцу VPN-сервера. Поэтому следует быть готовым к тому, что ваши персональные данные могут быть получены третьими лицами.

— У платных и бесплатных VPN-приложений есть преимущества и недостатки. Например, бесплатные сервисы анализируют трафик и предоставляют эту информацию в рекламных целях. Фактически пользователь оплачивает услугу не деньгами, а конфиденциальностью. В платных сервисах качество VPN-соединения выше за счет использования более быстрых серверов. Хотя подтвержденных данных нет, но вероятность, что владельцы платных VPN-сервисов создают более надежные системы защиты конфиденциальности, заметно выше, чем в бесплатных приложениях, — подчеркнул Фомин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Не рекомендуется обрабатывать через VPN-сервисы конфиденциальную информацию: логины, пароли, данные банковских карт и т.д., сообщил эксперт. Важно ограничить собственный доступ к личной информации, независимо от того, платный он или нет, поскольку невозможно изобрести полностью защищенную систему. Самое слабое звено в любой цепи — это человек, — считает собеседник издания.

Напомним, руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик рассказал о правилах безопасного онлайн-шопинга. По его словам, при совершении покупок в интернете стоит использовать домашний Wi-Fi, а в его отсутствие — 4G. При этом желательно включать VPN.

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Елизавета Пуншева