Татарстанский фильм «Бери да помни» получил главный приз фестиваля «Короче»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой фильма. Автор: Анастасия Иванова

Татарстанский полнометражный фильм Байбулата Батуллы (Батуллина) «Бери да помни» получил награду на фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче».

— В конкурсе дебютного кино главный приз получил «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллы, — сказали в пресс-службе фестиваля.

Приз за лучший фильм в конкурсе короткометражного кино получил режиссер Евгений Марьян с его «Мне надо вам что-то сказать».

Фильм татарстанского режиссера заявлен как независимый. Он снят компанией Bosfor Pictures. В реализации этого проекта помог его руководитель Иван Яковенко. Для создания фильма не использовались государственные деньги, рассказал Байбулат.



«Бери и помни» рассказывает о шестилетнем Ильхаме, который проводит летние каникулы в деревне рядом с бабушкой и дедушкой и очень скучает по родителям. Чтобы как-то порадовать внука, дед предлагает ему поиграть в игру «Ядэч! Помни!». Поначалу это не нравится бабушке Суфие. Однажды при этой игре начинают сбываться желания. Со временем эта, казалось бы, обыденная игра сильно меняет жизнь и мечты не только одной семьи, но и целой деревни.

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Илина Хакимова