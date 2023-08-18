В Минэкологии Татарстана подтвердили факт загрязнения озера Средний Кабан

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Минэкологии Татарстана подтвердили факт загрязнении озера Средний Кабан Вахитовского района Казани. Инспекторы выехали на место после получения жалоб.

— В ходе обследования территории факт загрязнения озера Средний Кабан подтвердился. Кроме того, инспекторами Минэкологии были выявлены несколько труб, что выведены через забор строящегося объекта, рядом с озером, — рассказали в пресс-службе министерства.

Экологи отобрали пробы воды с источника сброса и с самого водного объекта. После того как станут известны результаты анализа, будут приняты меры в рамках действующего законодательства, добавили там.

В марте сотрудники Минэкологии также выявили сброс сточных вод в озеро Средний Кабан. Во время обследования территории озера экологи обнаружили трубу, из которой шел сброс сточных вод. После этого специалисты отобрали пробы сточной и природной воды.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов