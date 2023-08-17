В Чистополе подросток на мопеде скончался после столкновения с Mercedes

В Чистополе 16-летний подросток на мопеде столкнулся с автомобилем Mercedes, после чего скончался, сообщили в МВД по Татарстану.



По предварительным данным, подросток не уступил дорогу. В результате столкновения он получил тяжелые травмы, впоследствии скончался в больнице. Молодой человек управлял транспортом, не имея водительского удостоверения.

— Госавтоинспекция призывает родителей контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль транспорта, — указали в МВД.

В Татарстане участились дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних. Одно из последних происшествий случилось в Лаишевском районе Татарстана: 14-летний водитель питбайка не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате его и 11-летнего пассажира с тяжелыми травмами доставили в больницу. На момент ДТП мотошлемы у подростков отсутствовали.

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Маргарита Головатенко