За неделю международные резервы России снизились на $0,8 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Международные резервы России по состоянию на 11 августа составили $586,6 млрд. За неделю они снизились на $0,8 млрд, сказано в материалах Центробанка.

— Объем международных резервов по состоянию на 11 августа составил 585,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,8 млрд долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, — указал регулятор.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным на 28 июля, международные резервы России составляли $594 млрд. Тогда было зафиксировано падение на $1,9 миллиарда.



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Айрат Назипов