Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд
Международные резервы России по состоянию на 28 июля составили $594 млрд, сказано в материалах Банка России.
Таким образом, за неделю международные резервы снизились на $1,9 миллиарда.
По данным на 21 июля, объем резервов составлял $595,9 млрд, за неделю они увеличились на $1,5 миллиарда.
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