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Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд

16:50, 03.08.2023
Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Международные резервы России по состоянию на 28 июля составили $594 млрд, сказано в материалах Банка России.

Таким образом, за неделю международные резервы снизились на $1,9 миллиарда.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

По данным на 21 июля, объем резервов составлял $595,9 млрд, за неделю они увеличились на $1,5 миллиарда.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыОбщество

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