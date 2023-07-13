В Татарстане снизили порог для инвесторов в промпарках

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс республики. В целях стимулирования развития промышленных парков на территориях муниципальных районов требуемый объем инвестиций снижен до 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АИР Татарстана.

Согласно документу, критерий по общему объему инвестиций в размере не менее 350 миллионов рублей в инвестиционный проект индустриального (промышленного) парка предлагается дифференцировать для городских округов и для муниципальных районов.

Также исключается критерий по созданию рабочих мест при реализации инвестиционного проекта управляющей компании индустриального парка.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уточняется, что законопроект направлен на введение дополнительных мер поддержки инвесторов, которые планируют вкладывать средства в создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах.

Напомним, депутаты Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета проголосовали за проект единодушно и рекомендовали принять сразу в трех чтениях. Подробности — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов