В Татарстане снизили порог для инвесторов в промпарках
Депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс республики. В целях стимулирования развития промышленных парков на территориях муниципальных районов требуемый объем инвестиций снижен до 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба АИР Татарстана.
Согласно документу, критерий по общему объему инвестиций в размере не менее 350 миллионов рублей в инвестиционный проект индустриального (промышленного) парка предлагается дифференцировать для городских округов и для муниципальных районов.
Также исключается критерий по созданию рабочих мест при реализации инвестиционного проекта управляющей компании индустриального парка.
Уточняется, что законопроект направлен на введение дополнительных мер поддержки инвесторов, которые планируют вкладывать средства в создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах.
Напомним, депутаты Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета проголосовали за проект единодушно и рекомендовали принять сразу в трех чтениях. Подробности — в материале «Реального времени».
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