Сбер собрал застройщиков Татарстана в Доме приемов ASG

Традиционное мероприятие Сбера приуроченное ко Дню строителя состоялось в Доме приемов ASG, которое находится в историческом центре Казани, в здании, восстановленном буквально из руин и представленным недавно общественности в новом формате. Сбер выступил здесь локомотивом и первым из сторонних организаций провел публичное мероприятие для своих партнёров — застройщиков.

Площадка интересна своим форматом, новым для Казани: здесь соединены традиции и изысканность, история и современность. Дом функционально разделен на две части: дом приемов и музей частных коллекций, где размещены предметы искусства мирового значения из Большого частного собрания изящных искусств.

«За минувшие годы была проделана большая практическая работа по сохранению 26 объектов, находившихся на грани полного разрушения. Подобные особняки и выбранный формат приспособления призваны повысить репутационный капитал Казани на самом высоком уровне», - подчеркнул Ринат Аисов в рамках презентации инвестиционных проектов значимость поддержки культурного наследия и его влияние проекты на развития территорий.

Заместитель управляющего Татарстанского отделения Сбера Юлия Базилюк свое выступление начала с поздравления, а затем поделилась краткими итогами работы с застройщиками за первое полугодие.

«Важным критерием улучшения жилищных условий населения является доступность ипотечного кредитования. Выдача ипотеки в течение 2023 года вышла на исторический максимум. На территории Татарстана объем, выданной с начала года составил порядка 66 млрд рублей», — отметила она.

Затем для участников мероприятия был организован показ экспозиции большого собрания изящных искусств, где собраны предметы антиквариата, картины старых мастеров, а названия залов — Меншиковский, князей Юсуповых, графов Шереметевых, барона Штиглица и других — призваны напомнить о том, как много сделали частные лица для приумножения культурного наследия России и его сохранения.