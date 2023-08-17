Татарстан выделит почти 8 млн рублей на закупку госнаград
Татарстан выделит на изготовление и поставку государственных наград республики 7,9 млн рублей. Об этом стало известно из тендера, размещенного на сайте госзакупок.
Всего в контракте указывается 855 различных наград:
- 80 медалей ордена «За заслуги перед РТ» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой;
- 125 медалей «За доблестный труд»;
- 25 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ»;
- 125 медалей «100 лет образования ТАССР»;
- 488 нагрудных знаков «Заслуженный работник…»;
- 2 нагрудных знака «Народный учитель»;
- 4 нагрудных знака «Народный артист»;
- 2 нагрудных знака «Народный художник»;
- 2 нагрудных знака «Народный поэт»;
- 2 нагрудных знака «Народный писатель».
Самая дорогая в списке — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Стоимость ее изготовления обойдется в 9 970 рублей. Чуть дешевле обойдется нагрудный знак «Заслуженный работник…» — 9 700 рублей.
Самой «бюджетной» оказалась медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» — на нее готовы выделить 7 100 рублей.
Окончание подачи заявок на исполнение тендера намечено на 23 августа.
Для получения государственных наград Татарстана всем претендентам теперь необходимо представлять справку об отсутствии или наличии судимости. Соответствующие изменения в поправки закона «О рассмотрении ходатайств о награждении государственными наградами Республики Татарстан» в июле этого года утвердил раис региона Рустам Минниханов.
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