Татарстан выделит почти 8 млн рублей на закупку госнаград

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан выделит на изготовление и поставку государственных наград республики 7,9 млн рублей. Об этом стало известно из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Всего в контракте указывается 855 различных наград:

80 медалей ордена «За заслуги перед РТ» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой;

125 медалей «За доблестный труд»;

25 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ»;

125 медалей «100 лет образования ТАССР»;

488 нагрудных знаков «Заслуженный работник…»;

2 нагрудных знака «Народный учитель»;

4 нагрудных знака «Народный артист»;

2 нагрудных знака «Народный художник»;

2 нагрудных знака «Народный поэт»;

2 нагрудных знака «Народный писатель».

Самая дорогая в списке — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Стоимость ее изготовления обойдется в 9 970 рублей. Чуть дешевле обойдется нагрудный знак «Заслуженный работник…» — 9 700 рублей.

Самой «бюджетной» оказалась медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» — на нее готовы выделить 7 100 рублей.

Окончание подачи заявок на исполнение тендера намечено на 23 августа.



Для получения государственных наград Татарстана всем претендентам теперь необходимо представлять справку об отсутствии или наличии судимости. Соответствующие изменения в поправки закона «О рассмотрении ходатайств о награждении государственными наградами Республики Татарстан» в июле этого года утвердил раис региона Рустам Минниханов.

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Илина Хакимова