В Минобороны России рассказали, как США с помощью комаров создают искусственные очаги эпидемий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Минобороны России заявили, что американские военные специалисты проводят эксперименты с комарами и клещами, инфицированными арбовирусами. Это ведет к ухудшению эпидемической обстановки и расширению ареалов переносчиков, рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.



— Речь в данном случае идет о формировании искусственных очагов природно-очаговых инфекций. С учетом неконтролируемого характера распространения переносчиков в эпидемический процесс могут быть вовлечены целые страны и регионы, — сказал спикер.

По словам Кириллова, в Южной и Центральной Европе уже зафиксировано увеличение численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. В Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров (Кулекс модестус), являющийся переносчиком лихорадки Западного Нила, был выявлен на территории Швеции и Финляндии.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одновременно в государствах Евросоюза отмечен рост заболеваемости нехарактерными трансмиссивными инфекциями. В 2022 году в Европе зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие. Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила — более тысячи случаев, из них 92 смертельных.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта в связи со случаями неустановленного заболевания в этой стране. Его симптомы схожи с лихорадкой денге. В России случаев заражения этой неизвестной болезнью не выявлено.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов