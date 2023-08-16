В Казани экс-руководителя БТИ обвинили в афере 78 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани рассмотрит ходатайство о заключении под стражу бывшего замдиректора Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Рустама Хасанова. Сегодня ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и доставили в суд, сообщают источники «Реального времени».



Хасанова задержали накануне по делу, возбужденному в ГСУ МВД Татарстана в отношении этого экс-чиновника и неких неустановленных лиц по материалам оперативной разработки экономической полиции. Предварительный ущерб оценивается в 78 млн рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии следствия, с подачи обвиняемого компании «Рубикон» в 2015—2022 годах навязывались кадастровые услуги с некой коммерческой фирмой, якобы подконтрольной руководству БТИ. Но по факту работу компания не выполняла, ею занимались сами сотрудники БТИ, а деньги по договорам просто похищались.

Схожая схема преступления описана в фабуле «дела МЧС», которое сейчас рассматривается в Бабушкинском райсуде Москвы.