В Казани экс-чиновника БТИ заподозрили в семилетних аферах

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Сегодня в Казани полиция задержала бывшего замдиректора Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Рустама Хасанова. Его подозревают в мошенничестве с ущербом не менее 20 млн рублей, сообщают источники «Реального времени».



Уголовное дело против одного из руководителей Бюро технической инвентаризации и неких неустановленных лиц было возбуждено 1 августа. По версии следствия, подразделением БТИ с 2015 по 2022 год оплачивались за бюджетный счет некие услуги, которые по факту не оказывались. Деньги силовики считают похищенными. Причем данные источников «Реального времени» разнятся — один заявляет о подозрениях на 20 млн рублей, другой уверяет — предварительный ущерб больше минимум в три раза.

В МВД Татарстана преследование Хасанова пока не комментируют.

На официальном сайте татарстанского отделения АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» задержанный Хасанов все еще указан в качестве заместителя директора — начальника отделения по РТ. Сегодня на его рабочем месте прошли обыски.