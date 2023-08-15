В Казани из-за перекрытого участка от Закиева до Минской образуются пробки — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казани из-за перекрытого перекрестка Фучика — Закиева и Сахарова от участка от ул. Закиева до Минской образуются пробки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На участке меняют инженерные сети в рамках строительства Вознесенского тракта. Проехать от Фучика до Минской может только общественный транспорт — его в ручном режиме пропускают рабочие.

Автомобилисты по привычке пытаются проехать, многие узнают о закрытии участка, только оказавшись на перекрестке. Проезд перекрыт уже шестой день. Рабочие рассказали, что за это время уже чуть не произошло несколько аварий.

Машины по проспекту Победы в сторону РКБ теперь двигаются медленно: путь занимает от 15 до 40 минут.

Движение перекрыли на участке от ул. Закиева до ул. Минской на 21 день — с 10 по 30 августа.

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Маргарита Головатенко