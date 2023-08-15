В Татарстане директора фирмы осудили за нарушение нормативов безопасности на газовой заправке

В Тукаевском районе Татарстана осудили директора фирмы за нарушение нормативов безопасности дорожного движения на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС), сообщили в пресс-службе ГУФССП России по республике.



Суд обязал фирму, управляющую АЗГС, приостановить ее эксплуатацию — она расположена в придорожной полосе дороги федерального значения. Требовалось устранить нарушения нормативов по безопасности движения, обустроив подъезд, обеспечивающий доступ к газозаправочной станции с федеральной автодороги М-7 «Волга», выезд переходно-скоростными полосами и освещением.

Директор со вступившим в законную силу решением суда был ознакомлен, однако исполнять его не планировал. Приставы неоднократно вручали руководству лично под роспись предупреждение о возбуждении уголовного дела по ст. 315 УК РФ. Но решать этот вопрос в добровольном порядке фирма отказалась.

Так, директора фирмы осудили по уголовной статье за злостное неисполнение решения суда с назначением наказания в виде штрафа в доход государства в размере 60 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко