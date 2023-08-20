Казань потратит на печать сборника документов и правовых актов почти 1,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из бюджета Казани на печать сборников документов и правовых актов города потратят почти 1,7 млн рублей, выяснило «Реальное время». Заказчик — МКУ «Казанский городской общественный центр».

Сборник требуется напечатать на листах формата А5 и скрепить их термоклеем. Средний объем одного экземпляра оценили в 360 страниц.

Подрядчик будет обязан печатать сборник каждую неделю вплоть до 31 декабря 2023 года. Экземпляры требуется доставлять в Национальную библиотеку Татарстана, в Информационное телеграфное агентство России и в «Роспечать».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Тираж каждого сборника состоит из 200 экземпляров. Всего их ожидается 40.

Напомним, сборник документов и правовых актов Казани также еженедельно по четвергам публикуется в электронной форме. Издание определено официальным источником публикации документов и выходит с 28 мая 2009 года, с 11 июня 2009 года — на двух государственных языках Татарстана. Архивные выпуски хранятся в городских библиотеках.

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Татьяна Демина