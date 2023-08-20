На поиск документов по истории татар в архивах Турции потратят миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный комитет Татарстана по архивному делу заказал поиск документов по истории татар в архивах Турции и передачу их копий в республику. На оказание услуги потратят 1,09 млн рублей, выяснило «Реальное время».

По контракту, исполнитель должен выявить и передать копии документов по истории татар в архивах Турции, перевести их со староосманского на современный турецкий язык и составить аннотацию к документу, которая содержит его краткую характеристику с точки зрения назначения, содержания, формы и прочих особенностей, в том числе исторического характера. Профинансируют работы из бюджета Татарстана.

Документы исполнитель должен представить в электронном виде. Их копии, перевод и аннотацию внесут в электронную систему.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работами займется Бирбудак Тогай Сечкин из Анкары. Завершить их он должен до конца 2023 года. Оплату по контракту проведут после проверки работы, по акту выполненных работ, в рублях по официальному курсу Банка России лиры к рублю.

Напомним, заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов провел журналистское исследование о жизни турецких татар. Он побывал в трех городах Анатолии: Стамбуле, Бурсе и Эскишехире и добрался до деревень, в которых татары живут с конца XIX века.

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Татьяна Демина