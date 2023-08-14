В Казани состоялась церемония посвящения молодых учителей в профессию — видео
В Казани состоялась церемония посвящения выпускников вузов и педагогических колледжей Татарстана в профессию, в ней принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В Татарстане 1 сентября свой первый звонок в статусе учителей услышат 800 молодых специалистов — выпускников КФУ и его филиала в Елабуге, Набережночелнинского педагогического университета и Арского педколледжа.
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