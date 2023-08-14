Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого террориста ИГИЛ* из Набережных Челнов — его искали десять лет

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео УФСБ России по Татарстану

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Набережных Челнов, который, по данным ведомства, принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Сирии. Речь идет о запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, на мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» и по ч. 2 ст. 205.5 УК России «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Мужчина находился в розыске с 2013 года. Предполагаемого злоумышленника задержали на территории Колумбии. Его экстрадировали в Россию по запросу Генпрокуратуры. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

скриншот realnoevremya.ru из видео УФСБ России по Татарстану

Неделю назад Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил жительницу Буинска к 5 годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Сирии. Ее задержали в июне 2022 года в Ульяновской области.



*Международная террористическая организация «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической. Ее деятельность на территории России запрещена.

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Айрат Назипов