Жительницу Татарстана приговорили к 5 годам колонии за участие в деятельности ИГИЛ*

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил жительницу Буинска к 5 годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Сирии. Уголовное дело было возбуждено Управлением ФСБ России по Татарстану.

Оперативные сотрудники ведомства задержали женщину в июне 2022 года в Ульяновской области. Дело завели и расследовали по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» — речь идет о запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Приговор Центрального окружного военного суда Екатеринбурга вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Татарстану.



Весной 2023 года Центральный окружной военный суд Самары приговорил пособника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, жителя Набережных Челнов 1994 года рождения, к 11 годам лишения свободы. Из них 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строго режима.



*Международная террористическая организация «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической. Ее деятельность на территории России запрещена.

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Татьяна Демина