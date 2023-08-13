В Татарстане состоялось первое в России посвящение в «Движение Первых»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

11 августа в рамках форума в Билярске состоялось первое в России посвящение в «Движение Первых». В форуме приняли участие тысяча детей и наставников со всего Татарстана.

В движение в этот день вошли 800 детей и подростков из разных районов республики. Церемония началась с напутствия руководителя регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане, затем вожатые вместе с отрядами встали в круги доверия и дали обещания друг перед другом.

Участникам торжественно вручили символы движения — нагрудные значки и браслеты.

Напомним, татарстанские проекты выиграли гранты «Движения Первых» на 51,7 млн рублей. Деньги получат 20 проектов.

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Елизавета Пуншева