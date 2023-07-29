«Движение Первых» предоставит гранты татарстанским проектам на 51,7 млн рублей
Татарстанские проекты выиграли гранты «Движения первых» на 51,7 млн рублей. Деньги получат 20 проектов.
Список выглядит следующим образом:
- Профориентационная инженерно-техническая смена ТехноШкола в Набережных Челнах — 200 тысяч рублей;
- Сельский туристический велопоход «В гостях у бабая» в Актанышском районе — 297 тысяч;
- Детская химическая лаборатория «Нахимичим» для малышей от 5 до 7 лет в Менделеевске — 307 тысяч;
- «Школьный театр. Возрождение традиций» — фестиваль школьных театров в Челнах — 369 тысяч;
- «Подростки, театр и несерьёзная педагогика» — тренинги и показы спектаклей — 373 тысячи;
- «Мин Арча баласы» — исторический медиафорум в Арском районе — 392 тысячи;
- Детский фестиваль технического моделирования «Высший пилотаж» в Менделеевском районе — 425 тысяч;
- Фестиваль школьных и молодёжных поисковых отрядов Татарстана — 600 тысяч;
- Семейный аниме-фестиваль «Шестивие духов» — 897 тысяч;
- «Вожатый-наставник для Первых» — образовательный лагерь для колледжей Челнов — 1,122 млн;
- Игровой этноцентр «В гостях у сказки» в Нурлате — 1,202 млн;
- Проект развития уличных культур «УРАМ» — мастер-классы для молодежи — 1,347 млн;
- Спортивный фестиваль на приз Туган Батыра — соревнования по борьбе и другим видам спорта — 1,434 млн;
- «ВЫБОР» — психолого-педагогическое сопровождение детей с интернет-зависимостью — 1,8 млн;
- «Экоактивы. Движение будущего» — серия экоактивностей в Челнах — 2,341 млн;
- Республиканский фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Голоса Первых» —2,527 млн;
- «Игры, в которые играем мы» — межрегиональный фестиваль видеороликов об играх — 4,898 млн;
- Экологический турнир «Школьный кубок чистоты» для учеников 5-11 классов — 8,368 млн;
- Профориентационный фестиваль «PROинтерес» для подростков — 9,307 млн;
- «Команда Первых» — проект по запуску в школах и колледжах органов Советов Первых — 13,5 млн.
Все проекты получат финансирование в этом году.
Напомним, 242 студентам из Татарстана вручат по 1 млн рублей на развитие своих стартапов. Всего по итогам третьей волны конкурса федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» грант на развитие своих бизнес-идей получат 1,2 тысячи студентов со всей России.
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