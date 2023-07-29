Новости общества

15:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Движение Первых» предоставит гранты татарстанским проектам на 51,7 млн рублей

15:14, 29.07.2023
«Движение Первых» предоставит гранты татарстанским проектам на 51,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские проекты выиграли гранты «Движения первых» на 51,7 млн рублей. Деньги получат 20 проектов.

Список выглядит следующим образом:

  • Профориентационная инженерно-техническая смена ТехноШкола в Набережных Челнах — 200 тысяч рублей;
  • Сельский туристический велопоход «В гостях у бабая» в Актанышском районе — 297 тысяч;
  • Детская химическая лаборатория «Нахимичим» для малышей от 5 до 7 лет в Менделеевске — 307 тысяч;
  • «Школьный театр. Возрождение традиций» — фестиваль школьных театров в Челнах — 369 тысяч;
  • «Подростки, театр и несерьёзная педагогика» — тренинги и показы спектаклей — 373 тысячи;
  • «Мин Арча баласы» — исторический медиафорум в Арском районе — 392 тысячи;
  • Детский фестиваль технического моделирования «Высший пилотаж» в Менделеевском районе — 425 тысяч;
  • Фестиваль школьных и молодёжных поисковых отрядов Татарстана — 600 тысяч;
  • Семейный аниме-фестиваль «Шестивие духов» — 897 тысяч;
  • «Вожатый-наставник для Первых» — образовательный лагерь для колледжей Челнов — 1,122 млн;
  • Игровой этноцентр «В гостях у сказки» в Нурлате — 1,202 млн;
  • Проект развития уличных культур «УРАМ» — мастер-классы для молодежи — 1,347 млн;
  • Спортивный фестиваль на приз Туган Батыра — соревнования по борьбе и другим видам спорта — 1,434 млн;
  • «ВЫБОР» — психолого-педагогическое сопровождение детей с интернет-зависимостью — 1,8 млн;
  • «Экоактивы. Движение будущего» — серия экоактивностей в Челнах — 2,341 млн;
  • Республиканский фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Голоса Первых» —2,527 млн;
  • «Игры, в которые играем мы» — межрегиональный фестиваль видеороликов об играх — 4,898 млн;
  • Экологический турнир «Школьный кубок чистоты» для учеников 5-11 классов — 8,368 млн;
  • Профориентационный фестиваль «PROинтерес» для подростков — 9,307 млн;
  • «Команда Первых» — проект по запуску в школах и колледжах органов Советов Первых — 13,5 млн.
realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Все проекты получат финансирование в этом году.

Напомним, 242 студентам из Татарстана вручат по 1 млн рублей на развитие своих стартапов. Всего по итогам третьей волны конкурса федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» грант на развитие своих бизнес-идей получат 1,2 тысячи студентов со всей России.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоВластьЭкономика Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также